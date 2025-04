Este domingo 27 de abril se emitirá un nuevo episodio de “El valor de la verdad”, donde el cantante Paul Michael se sentará en el sillón rojo y contará detalles poco conocidos de su vida y su relación con Pamela López, con quien ha sido visto desde hace algunas semanas y comparten románticos mensajes en sus redes sociales.

En un reciente adelanto compartido por el presentador Beto Ortiz se puede ver al cantante respondiendo algunas preguntas, entre ellas, si es que está saliendo con Pamela López por fama.

“¿Por qué domingo, por qué no sábado? ¿Por qué tan tarde, por qué no temprano? ¿Por qué invitan a éste, por qué no invitan al otro? ¡A PEDIDO DEL PÚBLICO! Mañana, más tarde que nunca, a las 10 de la noche, llega vestido de encaje blanco y con todo el flowcito, el papirriqui chalaco que no sabías que necesitabas en tu vida”, escribió Beto en la leyenda de su post.

“¿Te cuelgas de la fama de Pamela?, ¿Estás enamorado de Pamela?, ¿Es ‘armani’ tu romance con Pamela?”, son algunas de las preguntas que Beto Ortiz le hará al cantante.

En otro momento de la entrevista, Paul Michael intenta bromear con una respuesta y dice: “me considero un 10 de 10”, a lo que Beto rápidamente dice que ese número hace recordar al número de una camiseta, en alusión a Christian Cueva, quien por varios años portó la ’10’ de la blanquirroja.

Cabe señalar que, desde hace algunas semanas, Pamela López empezó a salir con Paul Michael, exintegrante de Combinación de La Habana. Si bien han compartido románticos mensajes, ambos han precisado que son amigos y que están conociéndose.