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Gabriel Meneses regresó al programa entre lágrimas tras dura lesión. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")
Gabriel Meneses regresó al programa entre lágrimas tras dura lesión. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")
Por Redacción EC

Gabriel Meneses regresó al set de “Esto es guerra: Desafío 14” tras ser operado luego de sufrir una dura lesión en el programa. Al respecto, el actor decidió aprovechar su visita para agradecer el apoyo recibido, especialmente el de su pareja, la también actriz Sirena Ortiz.

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