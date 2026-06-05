Gabriel Meneses regresó al set de “Esto es guerra: Desafío 14” tras ser operado luego de sufrir una dura lesión en el programa. Al respecto, el actor decidió aprovechar su visita para agradecer el apoyo recibido, especialmente el de su pareja, la también actriz Sirena Ortiz.

En un emotivo momento, Gabriel Meneses irrumpió en el set del programa y tomó el micrófono para dar algunas palabras. Antes de pronunciarse, el actor no pudo contener las lágrimas de emoción y se mostró bastante conmovido.

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“Bueno, obviamente quiero aprovechar las cámaras todo y voy a agradecerle a Sirena... Nada, ella ha estado en todo este proceso, para mí que ha sido complicado, pero obviamente... (Ella ha estado todo el momento, nosotros hemos acompañado de las redes) Acá en verdad, todo el crédito, todas las palmas para ella”, inició diciendo en su declaración.

Gabriel Meneses regresó al programa entre lágrimas tras dura lesión. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")

Por su parte, Sirena Ortiz también se pronunció sobre la lesión de su pareja y dijo que, desde que se accidentó, su función ha sido motivarlo a que cumpla con el proceso de rehabilitación. Además, aseguró que regresará más fuerte al reality de competencia.

“Nunca pensé verlo tan mal, tan deprimido, pero siempre lo he tratado de levantar, de apoyar, motivarlo para que sepa que esto solo es ahora y que él se va a levantar, va a seguir siendo el chico fuerte que es y pronto va a volver porque él es súper fanático del programa, lo ve todos los días, yo ya lo estoy viendo también todos los días por él. Así que nada, eres muy fuerte, te amo mi amor y sabes que estoy contigo para apoyarte en todo”, dijo Sirena.

Con lágrimas en los ojos, el popular ‘Valentino’ de “Al fondo hay sitio” aseguró que Dios le ha dado una segunda oportunidad para poder caminar. “Me mandó un ángel para que me cuide. Es ella y te juro que se lo digo a ella y... O sea, esta vida me queda chica para agradecerle todo lo que he hecho por mí, Sirena, te debo todo”, precisó.

Gabriel Meneses regresó al programa entre lágrimas tras dura lesión. (Foto: Captura de video / "Esto es Guerra")

Como se recuerda, hace algunos días el actor Gabriel Meneses sufrió un duro golpe durante un juego de “Esto es guerra”. Si bien fue atendido por los paramédicos, su situación se complicó y tuvo que ser operado de emergencia. Ahora, enfrenta un duro proceso de rehabilitación, pero lo hace acompañado de su novia, familiares y amigos.