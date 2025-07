Durante su participación en “El Valor de la Verdad”, Macarena Gastaldo reveló un incómodo episodio con el exfutbolista brasileño Neymar Jr., que terminó bloqueándola en redes sociales tras un malentendido provocado por una filtración, según dijo.

La argentina contó que, durante una visita del seleccionado brasileño a Perú, decidió escribirle a Neymar a través de Instagram, motivada por la admiración y atracción que sentía por él. Para su sorpresa, el deportista respondió, comenzando a seguirla para luego pedirle su número de WhatsApp.

Entusiasmada por el contacto, Gastaldo publicó una captura de pantalla del mensaje de Neymar en sus historias de Instagram, pero únicamente en la sección de “mejores amigos”, destinada a un grupo reducido de contactos.

Macarena Gastaldo

Macarena Gastaldo: “La Chama compartió la captura con el entorno de Neymar”

Sin embargo, según su versión, Alexandra Méndez, modelo venezolana conocida como La Chama, habría tomado una captura de la historia, compartiéndola con alguien cercano al entorno del exdeportista.

La imagen llegó hasta el propio Neymar, quien la confrontó por haber hecho pública su conversación. Gastaldo relató que la situación le generó vergüenza y tensión, lo que finalmente provocó que el jugador la bloqueara.

Macarena Gastaldo no quiere saber nada de Alexandra Méndez.

“Le hizo una captura a mi historia y se la envió a alguien cercano a Neymar. Él luego me pregunta por Méndez, yo le digo que no la conozco bien, y después me manda la captura. Me dio muchísima vergüenza... y me bloqueó. Me puse de todos los colores” , contó.

Tras el incidente, Macarena aseguró que enfrentó a Méndez para pedirle explicaciones, pero esta negó haber actuado con mala intención.

“Le dije: explícame. Me dijo: ‘Las cosas no son así’. No sé por qué lo hizo”, expresó. “No quiero que sea mi amiga, no quiero que se me acerque, no quiero nada”, agregó.

Un final con suspenso y S/ 50 000 de premio

Aunque no respondió la pregunta número 21, sobre su beso con el futbolista Gianluca Lapadula, Gastaldo tuvo que enfrentarse a una pregunta de reemplazo: “¿Golpeaste a tu expareja?”. Al contestarla, logró completar el reto y ganar los S/ 50 000 del premio.