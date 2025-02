Lo que era un secreto a voces finalmente fue confirmado. Evelyn Vela, conocida como la ‘Reina del Sur’, admitió que su amistad con Melissa Klug llegó a su fin. La empresaria aseguró que la relación se deterioró luego de que ella hiciera comentarios sobre el supuesto romance entre la ‘Blanca de Chucuito’ y el futbolista Christian Cueva.

“ Cada quien toma los comentarios como mejor le parezca. Yo puedo opinar lo que a mí me parezca. Si lo tomó a mal, por algo será”, declaró Vela a Trome. Además, fue tajante al confirmar que la amistad entre ellas terminó. “No, pero siempre me quedaré con los recuerdos bonitos. Los mejores deseos para ella y que le vaya bien siempre”, afirmó.

La polémica entre ambas surgió en agosto de 2024, cuando Evelyn Vela estaba de viaje y estallaron los rumores sobre Melissa Klug y Christian Cueva. En lugar de defender a su amiga, Vela decidió mantenerse al margen y evitar desmentir la supuesta relación.

“Yo ya dije, después de lo que me pasó a mí en USA, no defenderé a nadie. Diré ‘igual soy su amiga y no sé nada’. Cada quien arregle sus problemas, sorry”, mencionó la influencer. Sin embargo, lo que más incomodó a la empresaria fue que Evelyn hiciera una broma mencionando a Yahaira Plasencia, con quien Klug ha tenido serios enfrentamientos en el pasado.

“Que Yahaira la defienda”, escribió Vela entre risas y con emojis de burla. Este comentario fue tomado como una traición por la ex de Jefferson Farfán, lo que terminó por fracturar su relación.

En setiembre de 2024, Klug fue invitada al programa ‘América Hoy’, donde abordó el tema de su distanciamiento con Vela. Según explicó, se comunicó con ella para pedirle que no hiciera comentarios sobre su vida, ya que ella tampoco hablaría sobre la ‘Reina del Sur’.

“No tengo nada que hablar de ella ni ella tiene nada que hablar de mí. No tengo ni un problema. Igual le escribí y me dijo que era broma y que ella estaba hablando de otras cosas, seguramente. Le dije que no me parecían sus comentarios ”, reveló Klug. A pesar de esta conversación, la empresaria dejó entrever que la confianza entre ambas se había perdido.