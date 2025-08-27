Greissy Ortega reveló en el programa Ponte la Cola que su expareja, Ítalo Villaseca, estaría intentando quitarle la tenencia de sus hijos. La declaración sorprendió aún más al señalar que su propia hermana, Milena Zárate, habría mostrado disposición para respaldar al padre de sus pequeños.

Estas palabras surgieron tras las acusaciones de Luz Ruiz, quien aseguró que la colombiana le habría pedido ayuda para interrumpir un embarazo mientras vivía en Estados Unidos. Frente a esto, Ortega no dudó en defenderse.

“ Si ella dice que me ha estado apoyando, ella ha estado incitando a que uno pudiera sacarse un bebé muy fácil en los Estados Unidos . Le dio rabia porque no le hice publicidad a sus productos y tanta cosa”, sostuvo.

Asimismo, la joven aseguró que estas acusaciones responderían a una estrategia de Villaseca para conseguir un aval en el proceso por la custodia. “El narcisista se está lavando las manos. Ítalo necesita aval porque me quiere quitar a mis hijos. Me ha amenazado con quitármelos. Él sabe que acá yo tengo todas las pruebas. Él está denunciado en Estados Unidos”, afirmó.

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca. (Foto: Redes sociales)

Ortega también manifestó su intención de divorciarse definitivamente de Villaseca, con quien ya no tendría vínculo económico ni emocional. “ Quiero que me dé el divorcio porque Randol y yo hemos mantenido a nuestros hijos. Le pagamos colegio, terapias… Él no da desde hace dos años ni una manutención y ahora, ¿me los quiere quitar?”, declaró indignada.

La situación ha generado debate en el mundo del espectáculo, pues se trata de un nuevo capítulo en la complicada relación entre Greissy Ortega y el padre de sus hijos, marcada por denuncias, acusaciones públicas y conflictos familiares.