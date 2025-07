Sergio Romero, más conocido como ‘Chechito’ en la escena artística, enfrenta una nueva polémica tras su participación en “El valor de la verdad”. Esta vez, la cantante Leslie Shaw recurrió a sus redes sociales tras ser mencionada en el programa y se molestó con su colega por no aclarar si es que tuvo un affaire con ella.

La cantante se molestó con su colega musical porque este no respondió la pregunta que la involucraba en “El valor de la verdad”. “¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?”, preguntó Beto Ortiz, pero no obtuvo respuesta porque los acompañantes de ‘Chechito’ hicieron uso del botón rojo.

A través de sus redes sociales, Leslie Shaw compartió un video en el que criticó duramente a ‘Chechito’ y le advirtió que su novio, El Prefe, iba a buscarlo para golpearlo cuando venga a Perú.

Chechito no respondió la pregunta sobre Leslie Shaw en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

“Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tome fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada, pero ahora esta amistad se acabó. Que aprieten el botón y que no aclare nada sabiendo que yo tengo mi novio es de mari..., es un mari…”, comenzó Leslie Shaw.

“Vas a tener que andar con más seguridad porque cuando mi novio (El Prefe) vaya a Perú, le va a sacar la m…”, añadió la cantante.

Leslie Shaw se molesta con ‘Chechito’ por no aclarar pregunta sobre ella “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de video)

Cabe señalar que Leslie Shaw también presumió que ella usa una gorra original de Gucci, mientras que ‘Chechito’ solo usaría imitaciones de grandes marcas. “Hay niveles, y él usa ropa bamba”, acotó la cantante.