La actriz Anahí de Cárdenas recurrió a sus redes sociales para responder a sus detractores, quienes cuestionan que alimente a su hijo Emile con fórmula, nacido hace un mes, en vez de darle leche materna.

Anahí de Cárdenas reconoció que ha sentido mucha presión por no dar de amamantar a su hijo de un mes; sin embargo, le recordó a quienes la critican que ella sufrió de cáncer de mama, por lo que le extirparon las mamas.

“La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas”, expresó la actriz de “Asu mare”, notablemente incómoda.

“Si pudiera darle leche materna a mi hijo lo haría, pero no tengo cómo. No se metan, por favor”, agregó la actriz, zanjando la polémica sobre el motivo por el que no le da leche materna a su bebé.

Anahí de Cárdenas responde a quienes cuestionan que alimente a su bebé con fórmula. (Foto: Captura de video)

Anahí de Cárdenas, de 42 años, recordó que en el pasado se enfrentó al cáncer de mama y tuvo que someterse a una doble mastectomía, lo que le impide producir leche materna.

En otra publicación de sus redes sociales, la actriz aseguró que comienza a sentirse más estable y que enfrenta el postparto con el apoyo de sus seres queridos.