Luciana Fuster confirmó que está participando en el casting global para ser un ángel de Victoria’s Secret. Este anuncio llega luego de que sus seguidores descubrieron una foto de ella en la publicación oficial de la reconocida marca de lencería.

La exMiss Grand International compartió su entusiasmo por este nuevo reto y confirmó que ya envió su postulación. Además, a través de sus historias de Instagram, la exreina de belleza no pudo ocultar la noticia, por lo que solo quedo agradecer a sus seguidores por el apoyo que viene recibiendo.

“Amigos ya vieron que mandé mi postulación para ser un ángel de Victoria´s Secret. Ustedes se imaginan que esto se logre. Hasta nerviosa me pongo. Sería increíble”, contó emocionada la modelo.

Luciana Fuster postula para convertirse en un ángel de Victoria’s Secret. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)

“Los amo. Me enteré por ustedes una vez más. Empezaron a comentar y etiquetarme, y dije algo está pasando. Yo cumplí, mandé, pues no cara lavada, pero algo super sencillito de maquillaje. No pensé que iban a subir la foto. Los amo y sigan dejando amor”, agregó Luciana.

Asimismo, Luciana Fuster compartió una historia en su Instagram después del apoyo que viene recibiendo por parte de su comunidad: “Amigos, me llamen para el casting o no, es una bendición en mi vida tenerlos como parte de mi comunidad y voy a estarles siempre agradecida”.

Además, recordó que no es la primera vez que recibe tanto cariño por parte de su comunidad, recordando la etapa cuando participó en el Miss Grand International.

“Me acordé tanto de todo su apoyo cuando competía en MGI y en general en cada cosa que he hecho en mi carrera, que yo solo puedo seguir agradeciendo a la vida por ponerme a tantas personas maravillosas en el camino… Gracias, gracias, gracias”, finalizó.

El casting forma parte de una convocatoria global que busca descubrir nuevos talentos para representar la renovada imagen de Victoria’s Secret. A inicios del mes de abril, la marca anunció un casting abierto a nivel mundial. “La búsqueda comienza. Tú podrías ser el próximo”, publicó a través de su redes sociales.

Los “ángeles” de Victoria’s Secret son figuras icónicas del modelaje global, encargadas de protagonizar campañas, desfiles y eventos internacionales. A lo largo de los años, este título ha sido ocupado por supermodelos de talla mundial como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.