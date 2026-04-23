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Luciana Fuster postula para convertirse en un ángel de Victoria’s Secret. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)
Luciana Fuster postula para convertirse en un ángel de Victoria’s Secret. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)
Por Redacción EC

Luciana Fuster confirmó que está participando en el casting global para ser un ángel de Victoria’s Secret. Este anuncio llega luego de que sus seguidores descubrieron una foto de ella en la publicación oficial de la reconocida marca de lencería.

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