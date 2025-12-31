Antes de recibir el 2026, la modelo y presentadora de televisión peruana Luren Márquez celebró su reciente cumpleaños en el sur de la Florida, en un exclusivo restaurante de Miami.

Así, la también embajadora de Marca Perú estuvo rodeada de figuras de la industria del entretenimiento y la moda, donde figuraban la actriz mexicana Lupita Ferrer, ícono de la época de oro de las telenovelas de su país.

Luren Márquez

Igualmente, la diseñadora dominicana-libanesa Giannina Azar, conocida por sus creaciones para estrellas de la talla de Beyoncé y Jennifer López, se hizo presente para acompañar a Márquez en la celebración.

Durante la recepción, Márquez, quien actualmente se desempeña como conductora en Telemicro Internacional, agradeció el respaldo de sus colegas y amigos cercanos.

La lista de invitados incluyó también a Itza Castillo, actual Miss Nicaragua Universo 2025; la actriz venezolana Vanessa Lyon, con trayectoria en producciones de cine y televisión; y Denise Del Pino, reconocida estilista de la cadena Telemundo.

Márquez, quien ha sido finalista del Miss Perú 2024, actualmente reside y desarrolla su carrera profesional en Miami.