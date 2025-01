El conductor de televisión Paco Bazán habló del supuesto romance que tendría con la cantante Susana Alvarado, actual integrante de Corazón Serrano, con quien ha sido vinculado en las últimas semanas.

Aunque no ha confirmado ni desmentido una relación amorosa con la cumbiambera, Paco reveló su admiración por ella, resaltando su talento y dedicación, valores que lo habrían cautivado.

Durante una entrevista exclusiva con El Comercio, afirmó: “Siento una admiración real por Susana como mujer. Trabaja desde los 14 años, es una buena hija, ayuda a sus padres y hermanos. Me parece una mujer espectacular, talentosa, elegante y con una voz maravillosa”.

Recientemente, el portal Instarándula, del periodista Samuel Suárez, difundió unas imágenes en las que se observa a Bazán y Alvarado cenando juntos en San Isidro, lo que provocó rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos.

Niega estrategia comercial o relación ficticia





Sin embargo, Bazán fue tajante al respecto, desmintiendo cualquier vínculo romántico y aclarando que no se trata de una estrategia mediática o publicitaria.

“Nunca me he movido así, no lo necesito. Si un día me ven en un videoclip de Corazón Serrano, renuncio a ATV. No hay estrategia”, dijo firme a este medio.

Por su parte, Alvarado también se pronunció sobre los rumores, negando cualquier tipo de relación con Paco y reafirmó su soltería. “Estoy, estoy, sigo soltera”, sentenció durante un concierto de su agrupación.

Paco Bazán confirma divorcio de su exesposa





De otro lado, Bazán ha confirmado el divorcio de su expareja y madre de sus hijos, Janice. En “El Deportivo en Otra Cancha”, programa que conduce, el exfutbolista reveló haber iniciado los trámites, a pesar de su negativa anterior.

“No hay mucha ciencia. Hoy en día la ley te permite un divorcio express”, comentó, y añadió que, en su caso, ha llegado a comprender la importancia de la libertad en las relaciones. “Es verdad que el amor se acaba, que el amor termina y ya está”, agregó.