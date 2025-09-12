La actriz Stephany Orúe, reconocida por su trabajo en diversas producciones nacionales como “Vivo o muerto”, “Perdóname” o “Django: sangre de mi sangre”, anunció el nacimiento de su primer hijo a través de redes sociales, donde compartió sus primeras fotografías como madre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz peruana compartió con sus seguidores la emocionante noticia del nacimiento de Noah Morais Sabogal Orúe, fruto de su relación con Rafael ‘Chino’ Sabogal.

“Un 10 de septiembre a las 6 de la tarde con 8 minutos llegó: NOAH MORAIS SABOGAL ORÚE a este plano de la vida. Con 37 semanas y dos días nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente”, escribió la actriz.

Stephany Orúe anunció el nacimiento de su primer hijo con el 'Chino' Sabogal. (Foto: Instagram)

“Sin duda empieza el mejor capítulo de nuestras vidas. Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida”, agregó Orúe en su post.

Como era de esperarse, la noticia emocionó a sus seguidores y amigos en redes sociales, quienes no dudaron en comentar y felicitar a Stephany Orúe por convertirse en madre.

Natalia Salas, Sandra Vergara, Vania Torres, Mayella Lloclla, Zoe Arévalo, Daniela Feijoo, Andrés Vílchez, Emanuel Soriano, Carlos Carlín, Emilram Cossio y más famosos se hicieron presentes en los comentarios para felicitar a la actriz y al ‘Chino’ Sabogal por su nueva vida como padres.