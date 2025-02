En la reciente edición de “Habla Good”, programa de “Todo Good”, se vivió un inesperado momento cuando Víctor Caballero, más conocido como Curwen, anunció su renuncia en vivo al programa. Esta decisión se produce luego de sus polémicas declaraciones sobre el streamer Zein, a quien comparó con el ex cardenal Juan Luis Cipriani, quien fue señalado por encubrir abusos en la iglesia católica.

En la transmisión en vivo del programa “Habla Good”, Curwen tomó la palabra y confirmó que su salida del programa. Eso sí, aclaró que no se retractaría de sus palabras y asumirá la responsabilidad de sus declaraciones.

“Yo quiero decir que no hay nada de lo que tenga que rectificarme, nada por lo cual tenga que pedir disculpas, nada que tenga que quitar. Yo mantengo absolutamente todo lo que dije y, como siempre, yo me hago responsable de las cosas que digo”, precisó el conocido personaje.

“Les agradezco mucho a los que han estado defendiéndome, no necesito que me defiendan, yo me defiendo solo y quería hacer esa precisión. No retiro absolutamente nada de lo que dije… Muchísimas gracias por acompañarme, a mí, al menos, el programa sigue, ellos son muy talentosos y estoy seguro de que van a encontrar a alguien que va a potenciar el talento que tienen”, añadió antes de despedirse.

Curwen renunció en vivo al programa Habla Good tras polémica con el Zein. (Foto: Captura de YouTube)

¿Qué pasó entre Curwen y Zein?

La polémica surgió en un programa realizado en la última semana de enero de 2025, cuando en un episodio de “Habla Good”, Curwen mencionó la denuncia por presunto acoso sexual contra Zein en 2020, el mismo que fue archivado por la Fiscalía. Además, lo habría comparado con el ex cardenal Juan Luis Cipriani. Este comentario no cayó bien al streamer, quien respondió “lo desmentiré legalmente”.

Conoce más: Estos son todos los streamers que participarán en la Kings League 2024

Pese a que recibió el apoyo de su audiencia, Curwen prefirió no retractarse y agradeció el respaldo de sus seguidores. “Les agradezco mucho a los que han estado defendiéndome, no necesito que me defiendan, yo me defiendo solo y quería hacer esa precisión. No retiro absolutamente nada de lo que dije”, dijo.

Curwen renunció en vivo al programa Habla Good tras polémica con el Zein. (Foto: Captura de YouTube)

Antes de retirarse, Curwen envió un mensaje a Zein y a todos sus detractores. “Esto no es solo para él, sino para cualquiera que considere tomar algún tipo de medida legal, demanda, qué sé yo. Adelante, creo que cada quien puede tomar la decisión que quiera. No ando asustándome cuando me muestran los dientes, si alguien quiere morderme, que me muerda y yo voy a morder de vuelta”, puntualizó.

José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao Good’ y líder del proyecto digital, ofreció disculpas públicas a Zein y marcó distancia de las declaraciones de Curwen, provocando una mayor fricción en su equipo. Eso sí, anunció que en los próximos días habría cambios importantes.

Cantante colombiana canceló su primer concierto por problemas de salud