La conductora de televisión Valeria Piazza negó estar embarazada, desmintiendo los rumores que sugerían una posible maternidad en la exreina de belleza.

Mediante una serie de publicaciones en Instagram, Piazza dejó claro que no espera un bebé, manifestando su indignación por los comentarios que insisten en aquel tema.

“¿Por qué en cada publicación que subo me escriben estos comentarios? No, no estoy embarazada”, escribió. “Puedo subir de peso, bajar, estar un día hinchada, con temas hormonales. Hay miles de factores que pueden estar pasando”, agregó.

En ocasiones anteriores, Piazza reveló que ha decidido congelar sus óvulos como medida preventiva, en caso que, futuramente, decida tener hijos.

A pesar de ello, ha sido clara en señalar que en este momento no tiene planes inmediatos de convertirse en madre. “Formar una familia no es una de mis prioridades ahora”, comentó.

La modelo también abordó el tema de los cambios físicos que algunas personas han interpretado erróneamente como indicios de embarazo.

MÁS INFORMACIÓN: Valeria Piazza celebró su cumpleaños al lado de su esposo en las playas de Brasil

En sus historias de Instagram, Valeria explicó que sus cambios de peso, hinchazón o alteraciones hormonales pueden influir en su apariencia, sin que estos sean señales de un embarazo.

Valeria Piazza, además de ser conductora de espectáculos, es conocida por su participación en concursos de belleza, destacándose como Miss Perú en 2014. Actualmente, conduce un segmento de farándula en América TV.