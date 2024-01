Yidda Eslava y el fotógrafo Ángel Fernández fueron captados besándose en el interior de un auto. Esto luego que la exchica reality anunciara su separación con Julian Zucchi, padre de sus dos pequeños hijos.

En las imágenes que fueron difundidas en ‘Amor y Fuego’ se ve a Yidda manejando su carro y a su lado, como copiloto, se ve al fotógrafo. Ella le acariciaba el cabello, mientras que él le toma la mano para darle unos cuantos besos.

Minutos después, ambos siguen su camino a bordo del auto y aprovechan que un semáforo se pone en rojo para darse más de un beso. Este gesto que sería la confirmación que ambos estarían iniciando un romance.

Yidda Eslava habla confirma que tiene nuevo saliente

La actriz Yidda Eslava reconoció que volvió a salir con personas de su pasado y que ahora tiene una nueva relación con alguien que no es de la farándula. Asimismo, señaló que quiere mantener su romance en privado.

“Es la primera vez que me pasa esto (no poder hablar sobre él). En mi anterior relación he estado 11 años, casi 12, y estábamos acostumbrados a que nos pregunten. Esta vez, él no es del medio y quiero mantener esto así porque me gusta cómo estamos, es lindo. No es del medio y él no tiene ganas de estarlo, no le gusta”, contó a La República.

También señaló que cuando dejó de buscar pareja, apareció quien sería su nueva pareja y aseguró que la química entre ellos fluyó de manera natural e inmediata.

“Fue como un flechazo en el corazón. Fue rarísimo (...) Lo vi… y fue loquísimo. Yo no creía en el amor a primera vista o que te gustaba a alguien a primera vista, pensé que era una idiotez. (¿Pero así paso?) La vida me ha cacheteado en el 2023″, dijo la actriz.