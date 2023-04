Ariana Grande ha recibido un sinfín de comentarios negativos por su evidente pérdida de peso. En las fotos que publica en sus redes sociales se le ve mucho más delgada de lo normal.

La cantante, cansada de las críticas, se defendió y reveló la enfermedad que padece. “Tengo hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa si me olvido de comer. Cuando era niña, me convertía en el demonio de Tasmania”, explicó.

Según reveló la artista, este mal puede causar ansiedad, mareos, dolor y, como es su caso, pérdida de peso.

“No hago esto a menudo. No me gusta, no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo, ser vista y que se le preste tanta atención”, dijo en Tik Tok.

Ariana Grande y los depresivos

Asimismo, pidió a sus seguidores –y a los que no- que sean amables con todas las personas ya que no saben si está pasando por algún problema de salud como ella.

“Creo que deberíamos ser más amables y menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, sano, malsano, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy. Simplemente no deberíamos”.

Ariana Grande aseguró que no se veía saludable hace unos años, al contrario, “era su peor versión”: “También quería decir, uno, hay muchos tipos diferentes de belleza. Hay muchas maneras de lucir saludable y bella. Y personalmente para mí, el cuerpo con el que has estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos y bebía con ellos y comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que creen que estaba saludable, pero de hecho eso no estaba sana”.

Finalmente, terminó el comunicado asegurando que nadie sabe por lo que están pasando las personas, y por eso no debemos juzgarlos por como lucen.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien, así que incluso si vienes de un lugar amoroso o cariñoso, esa persona probablemente esté trabajando en eso o tenga un sistema de apoyo con el que esté trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”.