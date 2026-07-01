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Resumen

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Danny Glover hace público su diagnóstico de alzheimer y asegura que continúa adelante. (Foto: AFP)
Danny Glover hace público su diagnóstico de alzheimer y asegura que continúa adelante. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El actor estadounidense Danny Glover hizo público el alzheimer que padece y compartió algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

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