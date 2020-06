En algún momento, Mathías Brivio se hizo conocido por aparecer desnudo en la televisión, ya sea ampayado por Magaly Medina luego de un partido de fútbol en Argentina, en algún reportaje que hizo para “Día D”, o corriendo en paños menores por el set de “Hola a todos”. “Disculpen la pequeñez”, bromeó en una entrevista con Medina. Él se divertía y no se avergonzaba, según propia confesión, de que le gritaran “calato” en la calle.

Entonces, en el 2011, Brivio ya tenía 13 años de carrera en la pantalla chica y se daba ciertas licencias que se contrastaban con la imagen de quien fuera uno de los periodistas de “Cuarto poder”, el dominical que todavía se emite por América Televisión y que se caracteriza principalmente por abordar temas políticos. “Lo que pasa es que yo, y esto mucha gente no lo sabe, entré como reportero al noticiero del canal en el 99, de practicante, como Telmo –recuerda el conductor que estudió historia y ciencias de la comunicación–. De ahí, como solía ser antes, si uno tenía suerte, lo elegían para pasar a los dominicales”.

Pero esas prácticas no fueron su primera vez frente a las cámaras. Antes, Brivio condujo “América hoy”, junto a Fiorella Rodríguez, y tuvo un paso por “Utilísima”, con Camucha Negrete y Rebeca Escribens, y “Tiempo nuevo” con Nicolás Lucar.

“Después de ‘Cuarto poder’ pasé a ‘Día D’ en ATV, y de allí es que me llaman a hacer un bloque en el noticiero de la mañana, como una agenda cultural, que terminaría por convertirse en ‘Hola a todos’, donde trabajé con Katia Condos”, anota Brivio.

Allí, él también compartiría pantalla con el polémico Rodrigo González ‘Peluchín’, quien hacía sus pininos en las noticias de la farándula local con un bloque pequeño llamado “Peluchismes”, hasta que fue despedido del programa. La razón: aparentemente, los comentarios del ‘ahijado de Magaly ––quien años más tarde terminaría por afilar su lengua– no habrían caído bien entre el resto de conductores.

UN NUEVO SALTO

Parecía evidente que el camino de Brivio serían los programas de entretenimiento. Era carismático y su chispa siempre caía bien, por lo que no sorprendió que lo llamaran para conducir “Esto es guerra” en América Televisión. Allí estuvo cerca de ocho años, hasta que se mudó a Latina para conducir los programas concursos “La máscara” y, hoy por hoy, la versión sabatina de “Yo soy”.

¿En algún momento se ha imaginado qué hubiera sido de su vida si se hubiera quedado en el periodismo?

“La verdad es que no, aunque seguramente tendría trabajo –cuenta–. Las oportunidades se me dieron de esta manera y estoy feliz porque puedo manejar mis horarios mejor que cuando era reportero. Quizás si no tuviera familia podría seguir haciendo notas, viajando y divirtiéndome con eso, pero cuando pasan los años y aparecen personas importantes en la vida, quieres pasar tiempo con ellas. Soy feliz con lo que tengo ahora”.

¿Qué opina sobre las críticas que, en las últimas semanas, se han hecho a los programas reality y su regreso a las pantallas en plena pandemia?

A veces somos un poco egoístas y pensamos que el Perú tiene cable, internet, y que todo el mundo tiene posibilidades para buscar otras opciones de entretenimiento, y no es así. La gran mayoría tiene señal abierta y tenemos que plurales y democráticos. No todo tiene que ser información porque la gente también se quiere entretener, necesita relajarse y tener la opción de pasar un rato en familia viendo programas, jugando, divirtiéndose. Para eso también es la televisión”.

¿Cómo ve el tránsito de las producciones para televisión hacia las plataformas digitales

Al respecto, él comenta: “Hay dos realidades: la de la gente que tiene acceso a esas plataformas, y las que no. Somos un país muy heterogéneo y hay muchas brechas por cerrar. Si bien en el mundo hay un avance indiscutible de las redes sociales y aplicaciones, en el Perú, te diría, es 50%-50%. No todo el mundo ha pasado a lo digital. Si bien es innegable que las nuevas tecnologías le han quitado público a la señal abierta, o a la televisión en general porque también atañe al cable, esos son medios que todavía tienen mucha importancia en nuestro país”.

