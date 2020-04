En estas épocas donde las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés) dominan los cines -cuando todavía podíamos ir a las salas de cine- y las cintas del Universo Extendido de DC tienen un más modesto recibimiento en las taquillas es difícil recordar el tiempo en que las producciones de DC Cómics eran lo mejor que podías ver relacionado a los superhéroes, en la pantalla chica o grande. Pero para aquellos que crecimos en los 90, todavía recordamos lo grandioso que fue el el Universo Animado de DC, el cual comenzó con quizás la mejor adaptación del ‘caballero de la noche’: “Batman: la serie animada”.

Estrenada el 5 de setiembre de 1992, la serie debe bastante de su existencia a las películas “Batman” (1989) y “Batman Returns” (1992) de Tim Burton, de las que toma bastantes de sus decisiones estilísticas. Sus creadores Bruce Timm, Paul Dini y Mitch Brian imaginan a Ciudad Gótica atrapada casi perpetuamente en la noche, con edificios tanto en estilo gótico como en el art decó que se desarrolló durante la creación de Batman por Bob Kane y Bill Finger en 1939.

A pesar de ser emitido en un canal infantil, en este caso Fox Kids, la serie no evitaba temas adultos como el asesinato, la locura, la pérdida de identidad y el maltrato en una relación. Esto permitía a los productores explorar el pasado de los villanos de Batman, dándoles una profundidad poco antes vista en la televisión para niños que fue premiada en 1993 con un Emmy al mejor programa animado.

Complementando los excelentes guiones estaban los actores que le prestaban las voces a los personajes. En inglés destacan Kevin Conroy como Batman y Mark Hamill, reconocido como Luke Skywalker en “Star Wars”, como el villano Joker, roles que continuarán incluso en la serie de videojuegos “Batman: Arkham”. En el doblaje que nosotros recibimos estos papeles serían ocupados por los actores de voz venezolanos Jesús Seijas y Framk Maneiro (Batman) y Rubén León como el ‘príncipe payaso del crimen’, quienes también hicieron un excelente trabajo en la adaptación.

Entre las contribuciones de “Batman: la serie animada” al mythos del ‘caballero de la noche’ está la trágica historia de Mr. Freeze, posteriormente utilizada por todas las demás versiones del villano, así como la creación del ahora emblemático personaje de Harley Quinn, la compañera de Joker/Guasón, y de la detective Renee Montoya, quien en los cómics pasaría a ser la segunda persona en tomar la identidad del vigilante Question.

Harley Quinn apareció por primera vez en "Batman: la serie animada". (Fuente: Warner Bros.)

La primera versión de la serie se emitió entre setiembre de 1992 y setiembre de 1995 y consistió en 85 episodios, con la película “Batman: la máscara del fantasma” estrenada en 1993. Le sucedería “Superman: la serie animada” en 1996 y “Las nuevas aventuras de Batman” en 1997, series que se complementarían con los crossovers que se volvieron tan populares en el MCU décadas después.

Además de un 'spin-off' titulado "Batman del futuro" ("Batman Beyond" en inglés), este proyecto culminaría con los dibujos animados de "Liga de la Justicia" (2001) y su secuela "Liga de la Justicia Ilimitada" (2004), en la que se unirían diversos y reconocidos héroes como Flash, Wonder Woman, Green Lantern y el Martian Manhunter, así como héroes menos reconocidos como Doctor Fate, Etrigan y Captain Atom.

Pero volvamos a “Batman: la serie animada”. Para esta reseña vimos los cinco primeros capítulos de la serie, desde “Alas de cuero” (“On Leather Wings”) a “Bonito Veneno” (“Pretty Poison”), episodio introductorio de la villana Poison Ivy. En general, podemos decir que a pesar de los años la serie no ha perdido su lustro, aunque mi disfrute ha sido diferente al que tenía cuando era más joven, pudiendo ahora apreciar un poco más el trabajo de los realizadores.

Esto no quiere decir que la serie este falta de problemas, ya que me pude percatar errores de animación en algunas ocasiones, así como momentos en que la acción no era tan cuidadosamente animada. También en algunos episodios, como “Prety Poison” (5) y “The Last Laugh” (4) hay problemas narrativos, al acelerar la conclusión del episodio. Que tanto uno está dispuesto a obviar estos problemas como resultado de las técnicas de la época y las limitaciones del formato dependerá de la persona y, quizás, de la nostalgia con la que mira esta serie.

En estos tiempos que estamos encerrados en casa, recomiendo dar una mirada nueva a “Batman: la serie animada”. Mi recomendación no es solo para nostálgicos, sino también lo invito a aquellos que nunca tuvieron oportunidad de ver lo que considero la mejor versión del héroe. Desafortunadamente, la serie no está disponible en ninguno de los servicios de streaming en este momento (Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Play y HBO Go), aunque la película “Batman: la máscara del fantasma”, que en cierto modo engloba todo lo que hizo bueno a la serie, puede ser alquilada en Google Play por S/.13.

Y para culminar esta nota, presento - sin ningún orden en particular - mis cinco capítulos preferidos de la serie original:

“Baby Doll”

Imagen del episodio "Baby Doll". (Imagen: Warner Bros.)

En cuestión de monstruos trágicos, el universo de “Batman” está repleto de ellos. Pero pocos me causaron tanto dolor como Baby Doll, la villana titular del episodio 20 de la tercera temporada. En realidad una actriz infantil que, por una enfermedad genética, nunca pudo crecer físicamente, su caso se ve empeorado cuando secuestra a los actores de la serie que la llevó a la fama con la esperanza de recuperar su época dorada. El final, en el que termina llorando a los pies de Batman, hace mucho no solo para humanizarla, sino también al ‘hombre murciélago’.

“Robin’s Reckoning”

"Robin's Reckoning". (Imagen: Warner Bros.)

Un episodio en dos partes que le valió un Emmy al programa. En él se explora la historia detrás de Dick Grayson, el primer Robin, mientras Batman busca al mafioso responsable de la muerte de los padres del 'joven maravilla', mostrando no solo las consecuencias de dejarse llevar por una sed de venganza, sino también la relación entre Bruce Wayne y su hijo adoptivo.

“Beware the Grey Ghost”

"Beware the Gray Ghost". (Imagen: Warner Bros.)

El Zorro siempre ha sido tomado como inspiración directa para el ‘caballero de la noche’, pero en este episodio la inspiración de Bruce Wayne fue el justiciero ficticio Grey Ghost, del cual era aficionado de niño. Eventualmente, Batman une fuerzas con el actor que hacía de su ídolo (oportunamente interpretado por Adam West, quien popularizó al superhéroe en los 60).

“Almost Got 'Im”

"Almost Got 'im". (Imagen: Warner Bros.)

Los villanos de Gotham se reúnen para jugar poker y discutir sus historias sobre Batman. No se necesita saber más.

“The Man Who Killed Batman”

"The Man Who Killed Batman" . (Imagen: Warner Bros.)

Luego que un ‘don nadie’ aparentemente matara a Batman, toda ciudad Gótica se pone de pies a cabeza buscando el nuevo orden sin el hombre murciélago. Quizás la escena más hilarante es el funeral que el Guasón prepara para su némesis, en el que vela una de las distintivas capas del héroe (pero al tratarse del payaso, este homenaje incluye algo de desprecio)

Calificación general de la serie

★★★★☆

