El programa dominical gastronómico “En la Mesa”, conducido por Jaime “Choca” Mandros y Janet Yogi “La Chinita Li”, celebra su primer aniversario en la pantalla de América Televisión.

Por ello, con el fin de festejar su logro, emitirán un especial este domingo, que contará con la participación de las presentadoras Rebeca Escribens y Verónica Linares como invitadas.

Desde su debut, “En la Mesa” se ha enfocado en destacar la riqueza culinaria del Perú y las historias humanas que la rodean. Se emite cada domingo, acompañando el almuerzo de las familias peruanas.

En su primer año, el programa ha contado con chefs destacados como Virgilio Martínez, Mitsuharu Tsumura, Pía León, José del Castillo, Jaime Pesaque y Flavio Solórzano, siendo también una plataforma para visibilizar nuevos talentos y cocinas regionales.

Jaime Choca Mandros | Foto: Difusión

Mandros resaltó que, además de celebrar su aniversario en América Televisión, el programa ha logrado posicionarse en un horario dominical previamente dominado por contenido extranjero.

“Nos dieron un horario en el que normalmente había enlatados y no programas peruanos. El reto era crear el hábito de que el público acompañe su almuerzo dominical con una propuesta nacional”, señaló.

Para luego recordar que “En la Mesa” se inició originalmente en Canal N y que fue el primer programa puesto al aire por el CEO de América Televisión, Fernando Muñiz, quien “apostó por la gastronomía peruana”.

Asimismo, el éxito del espacio gastronómico ha derivado en otras iniciativas, como la feria gastronómica “Fusión”, impulsada por América Multimedia.

¿'En la Mesa’ vuelve en 2026 con novedades?

De cara al futuro, Mandros adelantó que el programa seguirá explorando el territorio nacional, con más rutas y viajes para documentar a los cocineros que preservan la tradición culinaria. Hasta ahora, visitaron Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos y Piura.

Además, reveló que para el año 2026 se planean novedades, incluyendo la posibilidad de desarrollar 'realities’ de competencia con chefs profesionales, así como la entrega de premios especiales.

De otro lado, Janet Yogi, “La Chinita Li”, co-conductora del programa, expresó su agradecimiento: “Agradezco a ‘Choca’ por haberse fijado en mí para acompañarlo como co-conductora en este programa tan hermoso, que revalora las artes culinarias”.

“En la Mesa” se transmite todos los domingos a las 2:00 p.m. por América Televisión.