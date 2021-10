La última gala de audiciones a ciegas en La Voz España trae muchas sorpresas con los grandes talentos que se presentan en el escenario para conseguir que los jueces giren sus sillas y formen parte de alguno de sus equipos; sin embargo, en el programa de Antena 3 también se viven tensos momentos como el protagonizado por los cantantes Pablo Alborán y Malú durante la audición de una participante.

Alba Cortés subió al escenario de La Voz España e interpretó “Uno x Uno” logrando que los cuatro jurados giren sus sillas, a excepción de Luis Fonsi, a quién Malú le bloqueó su silla. Mientras los jueces intentaban convencer a la participante de que los elija, Pablo Alborán tuvo un intercambio de palabras con Malú, pues se molestó y le pidió que dejara de interrumpirlo cuando se encontraba hablando.

POR QUÉ SE MOLESTÓ PABLO ALBORÁN CON MALÚ

Los jueces de La Voz España están en la búsqueda del mejor talento pues ya están casi por terminar de armar sus equipos para las siguientes ediciones. Por ello, buscan convencer a toda costa a los participantes para que los elijan y no opten por alguno de los otros jurados. Pablo Alborán se intentaba convencer a Alba, pero al ser interrumpido por Malú, le dijo que dejará de interrumpirlo.

“Deja de interrumpirme con tu risa Malú, porque entonces no me concentro y yo cuando escucho una voz real como la suya (Alba) me estás haciendo zancadilla y no vale. Yo lo único que quiero es que te concentres en disfrutar de lo que viene a partir de ahora, que es hacer música con una banda espectacular, tienes la oportunidad de estar con tres de nosotros que vamos a disfrutar mucho contigo y vamos a ponerte todas las herramientas necesarias”, dijo.

¿CÓMO QUEDARON FORMADOS LOS EQUIPOS?

EQUIPO FONSI

El cantante portorriqueño casi está por completar a sus participantes y solo le falta un concursante para completar su equipo: Grupo TNT, Emilio Agudo, Kiurmas Vaheli, Diana Larios, Pepe Borrero, Óscar Ettedgui, Ángel Valera, Daniel Gómez, Carlos Ángel Valdés, Lamis Carro, Tosh Ebenezer, Irene Romero, Greta Borszewski y Ainhoa de Asís.

EQUIPO MALÚ

La cantante Malú ya está casi por finalizar la búsqueda de talentos y solo le falta un participante y completa su team: Luis Jiménez, Jesús Peguero, Franc Gonzáles, Paula Guasp, Noemí Martínez, Tomasa Peña, Makiko Kitago, Laura Gómez, David Bastidas, Besay Pérez, Carmen Lillo y Ezequiel Montoya.

EQUIPO SANZ

Es uno de los cantantes españoles más querido y fue el primero de los coach en completar su equipo: Alba Cortés, Fran Valenzuela, Sofía García, Miguel Moreno, Marc Figols, Ian García, Servando Gallego, Alice Reay, Pablo Hernández, Beli, Mara Cruz, Carlos Galí, Inés Moraleda y Karina Pasian.

EQUIPO ALBORÁN

El cantante magaleño se convirtió en el segundo coach en completar a sus participantes y su team quedó conformado así: Julio Benavente, María Torregrosa, Natalia Cordero, Paula Serrano, Yamile Wilson, Shushu, Inés Manzano, Amanda Liñán, Irene Nández, Jorge da Rocha, Marina Jiménez, Matías Albertengo, Javier Naranjo y Toyemi.

¿DÓNDE PUEDO VER ‘LA VOZ ESPAÑA’?

Todos los viernes se emite un nuevo episodio de ‘La Voz España’ con los jurados más queridos por el público: Pablo Alborán, Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz. Las audiciones a ciegas se transmiten a las 22:00 horas (España) a través de ATRESplayer Premium y en Antena 3. También puede verse los estrenos de cada programa los días viernes a las 20:30 horas para el público de México y Perú.