1925: El Comercio en Arica

Como no podía ser de otra manera, El Comercio ha destacado corresponsales, quienes desde Arica nos mantienen al tanto de lo que ocurre con el plebiscito. Por el momento, las sesiones se realizan en el más estricto secreto, e incluso el lugar y la hora de cada una de ellas también es muy reservado. Hoy apareció el segundo número del periódico peruano, que se edita en la imprenta portátil ubicada a bordo del vapor Ucayali. Su material es muy interesante. Hay un artículo donde se compara el parecido del problema de Tacna y Arica con el de Alsacia y Lorena. H.L.M.