Raúl Orlandini vuelve a la prueba tras estar ausente el año pasado. (Foto: Itea Media)
Caminos del Inca
Con 87 tripulaciones en acción, este miércoles inició Caminos del Inca 2025 con la presentación de los competidores en el Super Prime Chaski Rally.

En el circuito de Chilca, los pilotos encendieron sus motores para hacer el recorrido de 4.5 kilómetros en un trazado complicado.

Hubo despistes, problemas mecánicos y mucho espectáculo, como lo que mostraron los pilotos de los Rally3 tal como Eduardo Castro y Raúl Orlandini.

