Amazon Throwdown vuelve a Iquitos en octubre: dos intensos días de ‘crossfit’ en la selva peruana

El sábado 11 y domingo 12 de octubre se celebrará en la ciudad de Iquitos la segunda edición de Amazon Throwdown, una competencia de ‘crossfit’ en la que atletas de diferentes regiones del Perú medirán sus habilidades en distintas pruebas.

Este evento presencial será el final de un reñido proceso de clasificación que empezó de forma virtual. Los participantes se enfrentarán en un entorno único y exigente, el cual solo puede ofrecer nuestra selva.

Los atletas visitarán el bosque de Huayo, un área de conservación de 11 hectáreas, un valioso espacio tropical de 11 hectáreas con suelo de arena blanca, una característica presente solo en el 0,05 % de la Amazonía.

En el evento compiten hombres y mujeres en distintas pruebas y categorías. (Foto: Amazon Throwdown)

Amazon Throwdown ofrece múltiples categorías de competencia para hombres y mujeres y estará abierto al público en general. Se espera la participación de cerca de 150 atletas provenientes de distintas regiones del Perú.

Uno de los principales objetivos de la competencia es promover la salud y un estilo de vida activo.

En su primera edición, Amazon Throwdown reunió a 80 atletas y contó con la participación de un equipo de un equipo de más de 60 personas, con el fin de garantizar un evento de alto nivel.

En el primera día de competencia, algunas pruebas se efectuarán al aire libre, en un entorno que solo nuestra selva puede ofrecer. (Foto: Amazon Throwdown)

La competencia es organizada por Exousia CrossFit. “Queremos que Iquitos siga posicionándose como un punto clave del ‘crossfit’ en el Perú. Es una competencia, pero también una experiencia de comunidad, disciplina y conexión con nuestro entorno”, comentaron.

Ollet, marca peruana de ropa deportiva, es una de las principales auspiciadoras del evento. (Foto: Amazon Throwdown)

