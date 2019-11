La recta final del Torneo Clausura está al rojo vivo, y no solo en la lucha por el título. La pelea por permanecer en la Liga 1 también está apretada, una realidad que ningún equipo quisiera afrontar. Así, Sport Boys nuevamente vuelve a encontrarse en esta complicada situación con la que ya ha sabido lidiar muchas veces, pero que también le ha pasado factura hasta en tres oportunidades. Por ello, este domingo los rosados van por los tres puntos en Huánuco ante Alianza Universidad para seguir pensando en Primera.

No hay margen de error en estas instancias y eso lo tiene muy claro el club chalaco. Su gran victoria (4-2) ante Melgar la fecha anterior así lo refleja. Ahora, quedan tres partidos a modo de finales en los que Sport Boys deberá relucir todas sus armas posibles para poder salvar la categoría.

Sport Boys tendrá que esperar hasta la última jornada para salvarse del descenso. (Foto: GEC)

Vivir al límite, pero sin perder la esperanza. Ese es el sentir que ha comprometido a todo el Callao mucho tiempo y hoy por hoy no es la excepción. Sin embargo, “no hay en el suelo chalaco un solo muchacho con más de un pulmón, que no ande ronco los lunes por tantos chimpunes que dio al Sport Boys”. Las más de 15 veces peleando por salvar la categoría no ha desilusionado a los chalacos ni tampoco los tres descensos en 1987, 2008 y en el 2012. Todo lo contrario. Ha intensificado su amor por el primer campeón de la era profesional del fútbol peruano.

Por ello, el apoyo incondicional de los hinchas ha sido muy importante para cambiar la peor cara que mostró el Boys en el Apertura, donde quedó último con apenas 10 puntos. Eso ya es pasado. Ahora, los rosados han experimentado un resurgir positivo en el Clausura, donde registran cinco triunfos, seis empates y solo tres derrotas, con un total de 21 unidades.

Es así que los del puerto han apuntado por buen camino en esta segunda parte de La liga 1, pero su permanencia aún no está garantizada. No se lo permite Deportivo Municipal ni la Universidad San Martín, que también están en la lucha por quedarse en el fútbol profesional. Boys depende de sí mismo y solo le queda concentrarse en ganar todo lo que queda.

El argentino Sebastián Penco llegó esta temporada al Callao. (GEC)

Además, los puntos que estarán en juego en el enfrentamiento de la próxima semana entre el ‘Muni’ y la San Martín le dará un mejor panorama a los rosados, que se puede beneficiar ante cualquier resultado. A estas alturas, también ha sido de ayuda para los chalacos los dos puntos que le quitó esta semana la Comisión de Licencias al cuadro edil por incumplimiento de pagos.

De esta manera, Sport Boys volverá a salir a la guerra en Huánuco, donde nunca ha podido arrebatarle un triunfo a Alianza Universidad cuando se cruzaron en la Segunda División. Pero las estadísticas están para romperse y jugar con el cuchillo entre los dientes será muy importante para lograr el objetivo.

No por casualidad el club chalaco supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. Por más momentos complicados que suscitaron, por más caídas de las que han sido difícil levantarse, por más lágrimas de dolor que pintaron el Miguel Grau, la historia refleja que el descenso no es el destino al que debe caer Sport Boys, sino a la gloria. A pundonor, estas tres finales la jugarán todo el Callao.

Así le fue a Sport Boys en su intento de salvarse del descenso desde su fundación: