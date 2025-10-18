Redacción EC
Barcelona recibió a Girona en el estadio Olímpico de Montjuic por la novena jornada de LaLiga. El equipo de Hansi Flick se adelantó en el marcador a los 13 minutos con gol de Pedri, sin embargo, Witsel con un golazo de chalaca puso el empate parcial a los 20 minutos. Los blaugranas buscaron durante todo el partido la victoria y recién apareció el gol en el último minuto del juego. Cuando un desborde de De Jong, encontró en el área chica a Ronald Araújo, que con un toque mandó la pelota a guardar y desató la locura en Montjuic. De esta manera, Barcelona se quedó momentáneamente con el liderato de LaLiga.

