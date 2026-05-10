Por Redacción EC

A pesar de no estar presente en el terreno de juego, Kylian Mbappé fue protagonista durante el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El atacante siguió el partido a la distancia y no dudó en manifestarse en redes sociales.

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