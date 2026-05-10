A pesar de no estar presente en el terreno de juego, Kylian Mbappé fue protagonista durante el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El atacante siguió el partido a la distancia y no dudó en manifestarse en redes sociales.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid reaccionó en redes sociales durante el Clásico ante Barcelona, generando diversas reacciones entre los hinchas.

En pleno desarrollo del encuentro, y con el marcador 2-0 en contra del conjunto blanco, el francés publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral. “Hala Madrid”, escribió, acompañado de un corazón blanco, dejando en claro su apoyo al equipo.

La publicación generó todo tipo de reacciones entre los aficionados. Mientras algunos valoraron el gesto como una muestra de compromiso con el club, otros consideraron que el momento no era el más adecuado para ese tipo de mensaje.

Cabe recordar que Kylian Mbappé no fue parte del Clásico debido a problemas físicos, en medio de una semana complicada tanto en lo deportivo como en lo institucional para el Real Madrid.