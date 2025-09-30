Valencia ha presentado una demanda judicial contra Netflix y la productora Conspiraçao Films por el documental Baila, Vini. El club acusa que la producción menoscaba de forma grave la imagen de su hinchada y del club al representar falsamente ciertas expresiones durante un partido disputado en Mestalla el 21 de mayo de 2023.

En el documental, se muestra un vídeo correspondiente al momento en que Vinícius Jr. fue expulsado, con subtítulos que atribuían a la afición valencianista la palabra “mono” tras su salida del campo, cuando según la versión del club los cánticos originales fueron de “tonto, tonto”. Valencia sostiene que esos subtítulos manipulados crean una falsa percepción de los hechos.

El Valencia asegura que intentó, tras el estreno del documental, que se hiciese una rectificación inmediata y aclarase esa parte en particular, al considerarlo una injusticia. Pero no obtuvo respuesta satisfactoria, lo que lo llevó a formalizar la demanda en los juzgados de la ciudad valenciana.

Además de exigir una indemnización económica por lo que califican como “intromisión en el derecho al honor”, el club pide que, una vez resuelto el procedimiento judicial, se incluya en el documental una sentencia que termine reflejando la verdad legal sobre los hechos. También piden la modificación de los subtítulos que consideran “falsos” o “manipulados”.

El caso trae al debate temas delicados como la responsabilidad mediática, la difamación, los derechos de imagen y la ética en la producción audiovisual. También pone en evidencia las consecuencias que pueden tener los documentales deportivos no solo en la reputación de clubes e hinchadas, sino en su reconocimiento público de lo ocurrido.