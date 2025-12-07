Max Verstappen cerró la temporada 2025 con una victoria impecable en el Gran Premio de Abu Dabi, dominando la carrera de principio a fin en el circuito de Yas Marina. El neerlandés, tres veces campeón del mundo, volvió a demostrar su jerarquía al cruzar la meta por delante de Oscar Piastri y Lando Norris, quien completó el podio. Sin embargo, a pesar del triunfo, Verstappen no logró revertir la diferencia en el campeonato de pilotos.

Lando Norris, con su tercer lugar en la carrera final, aseguró los puntos necesarios para convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera. El británico llegó a Abu Dabi con una estrecha ventaja en la clasificación y, aunque Verstappen sumó la máxima puntuación, no fue suficiente para arrebatarle la corona. Norris culminó la temporada con 423 puntos, apenas dos más que el neerlandés, en una definición que quedará marcada por su intensidad y dramatismo.

Su imagen bajando del monoplaza con lágrimas en los ojos dio la vuelta al mundo. El piloto de McLaren no solo celebró su título con su equipo, sino también con su familia, que estuvo presente en Yas Marina. La emoción fue evidente: tras años de lucha, podios y frustraciones, Norris finalmente logró inscribir su nombre entre los campeones más importantes de la categoría, devolviendo a McLaren una gloria que no alcanzaba desde hace casi dos décadas.

Mientras Verstappen cerró una temporada irregular pese a sus ocho victorias, el campeonato quedó en manos de un Norris que se destacó por su consistencia, capacidad de adaptación y madurez en momentos decisivos. Con este título, una nueva rivalidad se consolida en la Fórmula 1: la del campeón emergente contra el múltiple monarca que busca recuperar su reinado. La temporada 2026 promete más tensión, más espectáculo y una lucha que recién comienza.