Cambio de planes. Este jueves 11 de septiembre, la CONMEBOL anunció que la sede de la Copa Sudamericana 2025 ya no será el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz (Bolivia).

“Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras", indicó en su portal web.

Ahora, la nueva sede del certamen se trasladará a Asunción, Paraguay, en donde se jugó la final de la edición 2024 entre Racing y Cruzeiro.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior”, se explica.

Cabe resaltar que la fecha del duelo no cambia. Por lo que la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 se jugará el 22 de noviembre.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

