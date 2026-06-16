El Mundial 2026 no solo tiene historias dentro de la cancha. Mientras las selecciones compiten por alcanzar la gloria, Ecuador encontró una forma diferente de llamar la atención con una campaña turística que apunta a jugadores que no forman parte del torneo.

La iniciativa tiene un mensaje claro: mientras algunos futbolistas disputan la Copa del Mundo, otros cuentan con tiempo libre para viajar y conocer nuevos destinos. Con esa idea, Ecuador convirtió las ausencias mundialistas en una oportunidad de hacer publicidad.

Los paneles publicitarios fueron colocados en ciudades como Madrid, París, Milán y Santiago, lugares escogidos por la relación que tienen con los futbolistas protagonistas. La campaña busca conectar directamente con ellos a través de mensajes personalizados.

Esto es espectacular.



Desde Ecuador, instalaron vallas en Madrid, París, Milán y Santiago invitando a cracks que no clasificaron al Mundial a que pasen sus vacaciones de verano en el país sudamericano.



Elegante, respetuoso, astuto. Revivió el mercadeo. CRACKS. pic.twitter.com/gbg5V6saE4 — Juez Central (@Juezcentral) June 13, 2026

Entre los jugadores elegidos aparecen Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, Alexis Sánchez y Khvicha Kvaratskhelia. Las vallas apelan al humor y a la complicidad con los hinchas, recordando que no todos pudieron conseguir un lugar en el Mundial.

“Sabemos que estás libre este verano”, señala uno de los mensajes dirigidos al arquero italiano Donnarumma. Para Kvaratskhelia, la campaña lanza una pregunta: “¿Cuándo tendrás vacaciones tan largas?”. Así, Ecuador transforma la ausencia del torneo en una invitación para descubrir sus paisajes.

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