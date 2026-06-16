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Ecuador sorprende con campaña turística dirigida a estrellas que no juegan el Mundial 2026. (Foto: Difusión)
Ecuador sorprende con campaña turística dirigida a estrellas que no juegan el Mundial 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo tiene historias dentro de la cancha. Mientras las selecciones compiten por alcanzar la gloria, Ecuador encontró una forma diferente de llamar la atención con una campaña turística que apunta a jugadores que no forman parte del torneo.

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