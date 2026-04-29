Por Redacción EC

Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, tras protagonizar un violento incidente en el duelo entre Real Zaragoza y SD Huesca por la Segunda División.

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