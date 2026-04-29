Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, tras protagonizar un violento incidente en el duelo entre Real Zaragoza y SD Huesca por la Segunda División.

El hecho ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el guardameta, luego de ser expulsado por doble amarilla, agredió con un puñetazo al defensor Jorge Pulido. La acción generó una trifulca en el campo y obligó la intervención de otros jugadores e incluso personal de seguridad.

La sanción se compone de 12 partidos por la agresión y uno adicional por la expulsión previa, siendo considerada una falta grave según el reglamento disciplinario. Además, se tomó en cuenta la violencia de la acción y el impacto negativo generado en el desarrollo del partido.

Con este castigo, Andrada se perderá lo que resta de la temporada, dejando al Zaragoza sin su arquero titular en un tramo clave del campeonato. El caso ha reabierto el debate sobre la severidad de las sanciones ante conductas violentas en el fútbol profesional.