Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores en 2026 tras dos años de ausencia y ya tiene definido su fixture para la fase de grupos. El equipo argentino integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, en una zona que promete alta exigencia desde el inicio.

El debut del Xeneize será como visitante ante Universidad Católica en la semana del 7 de abril. Luego, jugará dos partidos consecutivos fuera de casa y alternará con encuentros en La Bombonera, en un calendario ajustado que se desarrollará entre abril y finales de mayo.

El cronograma marca seis fechas: la fase de grupos se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo, con jornadas cada dos semanas aproximadamente. En ese lapso, Boca deberá afrontar viajes a Chile, Brasil y Ecuador, además de hacerse fuerte como local para asegurar su clasificación a octavos de final.

Tras la fase inicial, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, que comenzarán en agosto. La final del torneo está prevista para noviembre, por lo que Boca apunta a ser protagonista en una edición donde buscará volver a levantar el trofeo continental.