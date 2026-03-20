Por Redacción EC

Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores en 2026 tras dos años de ausencia y ya tiene definido su fixture para la fase de grupos. El equipo argentino integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, en una zona que promete alta exigencia desde el inicio.

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