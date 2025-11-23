La polémica de la semana en Argentina dio la vuelta al mundo: La Asociación de Fútbol Argentino y la Liga decidieron darle un título a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en el año. Condecorándolos como los ‘Campeones de la Liga’ en una decisión express, el ‘Canalla’ celebró por todo lo alto ante la molestia de otros equipos e hinchas.

En ese contexto, este domingo se jugaron los octavos de final del Torneo Clausura. En uno de los cruces, Estudiantes visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En la previa, los jugadores del ‘Pincha’ se vieron obligados a hacerle el famoso pasillo a los ‘Canallas’. Y, aunque finalmente lo hicieron, la imagen se hizo viral. Y es que el plantel visitante decidió hacerlo, pero de espaldas.

Un documento de la Liga Profesional, con fecha del 21 de noviembre, establecía que “en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025”. Se trata de una acción que no suele estar reglamentada, sino que suele ser un gesto deportivo espontáneo de reconocimiento de un club a otro.

El periodista argentino Federico Bueno, de ESPN, señaló que Estudiantes “liberó a sus jugadores” a nivel institucional, pero el máximo dirigente se reunió con una parte del plantel: “Tuvo una charla con los referentes y les dio su opinión. Les sugirió un pasillo de espaldas y brazos cruzados”. Se le informó a la organización que se cumpliría con la disposición emitida en la previa al compromiso, pero no se precisó de qué manera se haría, según explicó Bueno.

Como se recuerda, el último jueves, la AFA había sorprendido al anunciar que había reconocido a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado como líder de la tabla anual. Se trata de un título que no estaba estipulado originalmente en el reglamento de la temporada de la primera división del fútbol argentino.

La decisión mostró la discrepancia de Estudiantes de La Plata. El club, presidido por Juan Sebastián Verón, manifestó públicamente su desacuerdo con la designación de Central como campeón, argumentando que no existió una votación formal para reconocer ese título. A través de sus redes sociales, el ‘Pincha’ expresó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.