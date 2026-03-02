Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Técnico de España propone un plan B para que se juegue el Argentina vs España.
Por Redacción EC

La disputa por la Finalissima 2026 entre España y Argentina, programada para el 27 de marzo en Qatar, pende de un hilo debido a la crisis entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ha llevado a Asociación de Fútbol de Qatar a suspender todas las competiciones deportivas “hasta nuevo aviso”. Esta medida ha encendido las alarmas en la UEFA, CONMEBOL y en ambos seleccionados, pues el choque entre los campeones de Europa y América era uno de los eventos más atractivos antes del Mundial.

