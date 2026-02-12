Por Redacción EC

La lesión de Lionel Messi obligó a Inter Miami CF a postergar su último amistoso de pretemporada, programado inicialmente para el 13 de febrero en Puerto Rico frente a Independiente del Valle. El astro argentino sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante un partido amistoso contra Barcelona SC en Guayaquil, Ecuador, el pasado 7 de febrero, lo que llevó al club a tomar la decisión de reprogramar el encuentro previsto en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

Se lesionó Leo Messi: Inter Miami postergó amistoso ante Independiente del Valle
