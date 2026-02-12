Se lesionó Leo Messi: Inter Miami postergó amistoso ante Independiente del Valle

La lesión de Lionel Messi obligó a Inter Miami CF a postergar su último amistoso de pretemporada, programado inicialmente para el 13 de febrero en Puerto Rico frente a Independiente del Valle. El astro argentino sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante un partido amistoso contra Barcelona SC en Guayaquil, Ecuador, el pasado 7 de febrero, lo que llevó al club a tomar la decisión de reprogramar el encuentro previsto en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

El propio Messi grabó un video dirigido a los aficionados puertorriqueños para explicar la situación y disculparse por no poder estar presente en el partido. En sus palabras, contó que la molestia física persistió tras el último encuentro y que, junto con los organizadores y el club, se decidió posponer el compromiso para que pueda recuperarse sin riesgos.

Desde la dirigencia de Inter Miami se informó que el amistoso con Independiente del Valle fue reprogramado para el 26 de febrero, manteniendo el mismo rival y localía, aunque con una nueva fecha que permita cuidar la salud del capitán y principal figura del equipo. La decisión se tomó en coordinación con los promotores del evento y las autoridades locales para ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados que ya habían adquirido sus entradas.

La lesión del delantero genera además dudas sobre su participación en el inicio de la temporada de la Major League Soccer (MLS), que Inter Miami comenzará el 21 de febrero contra Los Angeles FC. A medida que avanza su proceso de recuperación, el club evaluará su disponibilidad, aunque por ahora el énfasis está en su evolución clínica y funcional antes de pensar en su regreso a los terrenos de juego.