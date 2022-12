Solo tres personas no nacidas en Brasil han sido señaladas como sucesores de Pelé por el mismo O’Rei. Uno de ellos es peruano. Portaba la ‘10′ como el astro brasileño, casi que tenían el mismo look…ambos eran cracks. Teófilo Cubillas fue el primero al que Edson Arantes do Nascimento lo vio como su heredero. Los otros dos fueron Nii Lamptey, icónico delantero ghanés; y Kylian Mbappé, el francés que apunta a dominar el mundo por los próximos diez años.

“No sé preocupen, ya tengo sucesor y es Teófilo Cubillas” , dijo Pelé cuando ya era O’Rei; es decir, cuando ya había cargado tres veces la copa Jules Rimet, el trofeo del Mundial que en 1970 cambió al que conocemos ahora porque se le entregó a Brasil por ser tricampeón.

Teófilo Cubillas junto a otro gran exponente de la historia de fútbol, el brasileño Pelé. (Internet)

Pelé no eligió mal. Cubilla era un crack. Considerado como uno de los mejores volantes ofensivos de todos los tiempos, el Nene marcó diez goles mundialistas, superando en el rubro a Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, etc. De hecho, La revista británica “FourFourTwo” lo incluyó entre los 100 mejores futbolistas de la historia y fue uno de los 50 más votados ‘Mejor del siglo’ en los ránkings históricos.

“Tiene todo lo que hay que tener para ser el mejor de nuestro fútbol” , afirmaba el brasileño por aquellos días en los que Perú mostraba su mejor generación de futbolistas. Y que se animaba en los Mundiales a ofrecer un fútbol de élite, a la altura de las grandes potencias, que será recordado siempre y valorado aún más con el pasar de los años.

La joya nacida en Puente Piedra es el tercer máximo anotador en la historia del equipo nacional (con 26 tantos, detrás de Paolo Guerrero y de Jefferson Farfán), ganó la Copa América de 1975 (también Mejor Jugador de la competición) y condujo al equipo que estuvo entre los ocho mejores seleccionados de los Mundiales de 1970 y de 1978. En todos los casos, abrazado al carácter lúdico de este deporte. Fue entonces cuando Pelé dijo que ya tenía sucesor. Era de su mismo continente y tenía el mismo color de piel.

Sobre él se escribieron libros (como “La gran jugada” de Arturo Corcuera) y se gastaron adjetivos para calificar su juego exquisito y su pegada notable. Era admirado y admirable. José Luis Chilavert, arquero paraguayo de pegada decisiva, contó en 2006 que “cuando vi el gol de Cubillas a Escocia, decidí que yo también quería patear tiros libres” . Se refería a un notable remate a tres dedos, por fuera de la barrera, para la victoria por 3-1 en el Mundial de Argentina 1978.

“Él sería el rey si hubiera nacido en Brasil”

Perico León era uno de los delanteros más completos de su época. “Completo porque cabeceaba como Valeriano López y remataba como Lolo Fernández, todo desde una estampa parecida a la de Paolo Guerrero, solo que en su siglo”, lo describió alguna vez Mario Fernández, periodista de El Comercio que siguió de cerca los mejores años de la selección peruana.

Perico fue tan bueno que el propio Pelé lo llenó de elogios. “Recuerdo cuando nos fuimos de gira por todo Brasil casi tres meses y en un aeropuerto nos encontramos con el Santos de Pelé. Estábamos esperando la hora para subir al avión cuando de repente vimos un tumulto de gente que venía y dentro de todo estaba Pelé, que venía donde se encontraba ‘Perico’ León. Lo abrazó, tenían una amistad única. Ahí los periodistas le preguntaron quién sería el rey si él no estuviera y Pelé señaló a ‘Perico’. ‘Él sería el rey si hubiera nacido en Brasil’” , nos contó Víctor ‘Pitín’ Zegarra en una entrevista.

“‘Perico’ era un monstruo. Yo he jugado con grandes cabeceadores como Valeriano López, pero León tenía algo especial, sabía cómo acomodarse para darle efecto a la pelota. Por eso cuando Pelé dijo eso de él, no me sorprendí. Era extraordinario. Pateaba con los dos pies, dormía la pelota con el pecho y luego le daba un empujoncito para acomodarla y darle con el efecto que quería”, añadió.

La admiración de Pelé por ‘Perico’ León no solo quedó en palabras. El exfutbolista peruano Eladio Reyes confesó que O’Rei quiso compartir con Pedro Pablo en el Santos de Brasil. “Pelé lo pidió para reforzar al Santos porque lo consideraba un gran jugador”, reveló en GOLPERÚ.

A finales de los años 60, el socio de Pelé, Coutinho comenzó a engordar y ya no era el mismo de antes. Entonces la directiva del cuadro brasileño se fijó en el Perú, en Alianza Lima y pidió referencias de un ‘9′ de ese corte, “a la brasileña”.

“El entrenador aliancista Maurinho, no tuvo problemas en recomendar a ‘Perico’. Pero fue su presidente Alfonso de Souza Ferreira el que se opuso a esa transferencia. De Souza Ferreira no solo lo tenía como futbolista sino que trabajaba en su casa” , contó Mario Fernández en una nota en El Comercio.

Otros “sucesores” de Pelé

A lo largo del tiempo, Edson Arantes do Nascimento ha nombrado diversos sucesores, algo que en la mayoría de los casos se ha acabado convirtiendo en una carga imposible de sobrellevar. Teófilo Cubillas fue el primero, luego el nombrado fue Nii Lamptey.

Curiosamente Ronaldo nunca fue calificado por O’Rei como su heredero. “Es injusto señalar como mi sucesor a Ronaldo porque eso puede crear una gran presión alrededor del joven”, señaló. Lo mismo ocurrió con Alexandre Pato, a quien el astro brasileño le veía “características parecidas”.

Neymar también fue llamado como tal. Salió también del Santos y hoy es una de las grandes figuras del seleccionado brasileño. El último “sucesor” es Kylian Mbappé, el francés que ganó un Mundial a los 19 años y en Qatar 2022 anotó un triplete aunque no pudo evitar la derrota de su selección ante Argentina.

“Ganó el Mundial con 19 años y yo con 17. Le piqué diciéndole que casi me empata. Creo que puede ser el nuevo Pelé y no lo digo en broma” , señaló en una entrevista a la revista francesa “France Football”.

Kylian Mbappé y la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, posan durante su reunión en el Hotel Lutetia en París. (Franck Fife / AFP)