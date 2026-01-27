Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en España, consolidando al país como eje central del máximo evento futbolístico. El anuncio fue realizado durante la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

En medio de un escenario donde Marruecos también aspiraba a albergar el partido decisivo en uno de sus nuevos recintos, Louzán fue enfático. “España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final”, afirmó el dirigente, quien además resaltó el valor simbólico de esta edición al tratarse de “la Copa del centenario”.

El titular de la RFEF remarcó la trayectoria del país en la organización de grandes citas deportivas. “España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años”, sostuvo, insistiendo en que esa experiencia será clave para encabezar la conducción del torneo y acoger el encuentro más importante del campeonato.

🚨 ¡Louzán anuncia que la FINAL del MUNDIAL 2030 se jugará en ESPAÑA! pic.twitter.com/flrs1ULQPp — Diario AS (@diarioas) January 26, 2026

Si bien destacó el trabajo conjunto con Marruecos y Portugal en la coorganización del certamen, Louzán dejó claro que el liderazgo recaerá en España. En ese marco, reiteró que el duelo final del Mundial 2030 se jugará en territorio español, tal como lo señaló en el evento de la APDM.

Durante su intervención, el presidente federativo también aseguró que la RFEF apunta a realizar “el mejor Mundial de la historia”, en un año marcado por el centenario del primer campeonato del mundo, celebrado en Uruguay en 1930. Además, recordó que en 2030 se cumplirán casi 50 años del Mundial de España 1982, lo que incrementa la carga simbólica y la exigencia organizativa.

Finalmente, Louzán valoró la evolución de Marruecos en infraestructura y desarrollo futbolístico, aunque subrayó que la experiencia española marca la diferencia. “Hemos visto escenas en la última Copa África que no benefician a la imagen del fútbol mundial”, apuntó, destacando el trabajo coordinado de LaLiga y la Federación como un respaldo clave para la solidez de la candidatura española.