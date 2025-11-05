Pudo ser peor: PSG revela parte médico y tiempo de baja de Hakimi.

El PSG confirmó este miércoles el parte médico y tiempo de baja de Achraf Hakimi, quien salió lesionado del partido ante Bayern Munich por la fecha 4 de la Champions League, disputado en el Parque de los Príncipes.

De acuerdo a la información del club, el lateral derecho sufrió una rotura de sindesmosis con leve afectación deltoidea en el tobillo izquierdo (esguince). Por ello, deberá estar aproximadamente dos meses fuera de las canchas.

La lesión del marroquí se produjo tras una fuerte barrida por detrás de Luis Díaz. En un inicio, el colombiano recibió la tarjeta amarilla; sin embargo, tras revisión del VAR, se confirmó la expulsión del jugador de los bávaros.

Tras ello, Hakimi tuvo que se atendido por sus compañeros para ponerse de pie. El jugador del PSG no pudo continuar en la cancha y salió entre lágrimas hacia los camerinos. Esa situación preocupó a sus compañeros, quienes temían una fractura de tobillo.

De acuerdo al parte médico, el marroquí no necesitará intervención quirúrgica. Sin embargo, el tiempo estimado de recuperación complica seriamente su participación en la Copa Africana de Naciones, que iniciará el 21 de diciembre.

