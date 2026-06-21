Universitario de Deportes hizo oficial la llegada de Gianluca Lapadula como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero ítalo-peruano llegó a un acuerdo con el cuadro crema y firmará contrato hasta finales del 2027, en una incorporación que ilusiona a los hinchas merengues.

El ‘Bambino’ se convierte en el fichaje bomba del fútbol peruano y afrontará su primera experiencia en el campeonato nacional. A sus 36 años, el atacante llega para reforzar una zona ofensiva que la ‘U’ buscaba potenciar tras finalizar en el cuarto lugar del Torneo Apertura.

La llegada de Lapadula se concreta luego de la salida del delantero Sekou Gassama, quien dejó un lugar disponible para la incorporación de un nuevo atacante extranjero. Universitario apostó por la experiencia internacional del goleador para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

El último club de Lapadula fue Spezia de Italia, institución que confirmó su salida a través de sus canales oficiales. El delantero tuvo participación en la parte final de la temporada 2025-26 de la Serie B, aunque no pudo evitar el descenso del equipo a la tercera categoría del fútbol italiano.

Ahora, el atacante buscará reencontrarse con su mejor versión en el fútbol peruano y convertirse en una pieza clave del equipo dirigido por Héctor Cúper. Universitario apunta a conquistar el Torneo Clausura y mantener vivo el objetivo de conseguir el tetracampeonato nacional.