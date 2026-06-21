Por Redacción EC

Universitario de Deportes hizo oficial la llegada de Gianluca Lapadula como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero ítalo-peruano llegó a un acuerdo con el cuadro crema y firmará contrato hasta finales del 2027, en una incorporación que ilusiona a los hinchas merengues.