Lionel Messi anotó un golazo de cabeza hoy en la final de la Campeones Cup 2026 entre Inter Miami CF y Cruz Azul. El gol del astro argentino llegó al minuto 24 del primer tiempo tras conectar un gran centro de Luis Suárez, poniendo en ventaja a las Garzas por 1-0 en un partido que se encuentra en desarrollo. Con esta anotación, Messi alcanzó una cifra histórica al marcar su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami. Como dato curioso, su primer gol oficial con el club estadounidense también fue contra Cruz Azul en el año 2023.

Lionel Messi anotó un golazo de cabeza hoy en la final de la Campeones Cup 2026 entre Inter Miami CF y Cruz Azul. El gol del astro argentino llegó al minuto 24 del primer tiempo tras conectar un gran centro de Luis Suárez, poniendo en ventaja a las Garzas por 1-0 en un partido que se encuentra en desarrollo. Con esta anotación, Messi alcanzó una cifra histórica al marcar su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami. Como dato curioso, su primer gol oficial con el club estadounidense también fue contra Cruz Azul en el año 2023. MESSI HEADS IT IN! 😱



Leo's 100th career goal for @InterMiamiCF opens the scoring against Cruz Azul in @CampeonesCup. pic.twitter.com/M1cI6nOIhC — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026