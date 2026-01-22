Barristas se metieron al campo de juego y bajaron hasta vestuario (Foto: @spaciolibre)
Barristas se metieron al campo de juego y bajaron hasta vestuario (Foto: @spaciolibre)
Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Alianza Lima: barristas ingresaron al estadio de Matute para confrontar a jugadores
Alianza Lima: barristas ingresaron al estadio de Matute para confrontar a jugadores

Alianza Lima: barristas ingresaron al estadio de Matute para confrontar a jugadores

Este jueves se hizo pública la y, tras tomar conocimiento, Alianza Lima decidió separarlos indefinidamente del equipo. Por su parte, un grupo de barristas llegaron al estadio Alejandro Villanueva a confrontar a ciertos jugadores del primer equipo, entre ellos, los tres implicados.

Barristas se metieron al campo de juego y bajaron hasta vestuario (Foto: @spaciolibre)
Barristas se metieron al campo de juego y bajaron hasta vestuario (Foto: @spaciolibre)
MIRA - Messi en Lima: por qué será imposible pedirle una foto, cuándo llega y más curiosidades de su día en Matute por la Noche Blanquiazul

Según pudo conocer El Comercio, alrededor de las 11:00 de la mañana comenzaron a llegar ciertos grupos de barras organizadas del cuadro victoriano y antes del mediodía ya se encontraban dentro del club. De hecho, incluso dentro de la cancha.

Fernanda Huapaya
Alianza Lima separó de manera indefinida a 3 futbolsitas del plantel, tras la denuncia presentada en Argentina. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima separó de manera indefinida a 3 futbolsitas del plantel, tras la denuncia presentada en Argentina. (Foto: Alianza Lima)

Si bien los jugadores no estaban entrenando, sí se encontraban cerca de la zona de vestuario y los barristas pudieron acercarse a un grupo de ellos. Se pudo conocer que la confrontación fue principalmente hacia los tres implicados y otros jugadores nacionales. Mientras que a los internacionales los dejaron a un lado.

