Alianza Lima: barristas ingresaron al estadio de Matute para confrontar a jugadores

Este jueves se hizo pública la denuncia por presunto abuso sexual a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña por parte de una joven argentina y, tras tomar conocimiento, Alianza Lima decidió separarlos indefinidamente del equipo. Por su parte, un grupo de barristas llegaron al estadio Alejandro Villanueva a confrontar a ciertos jugadores del primer equipo, entre ellos, los tres implicados.

Barristas se metieron al campo de juego y bajaron hasta vestuario (Foto: @spaciolibre)

Según pudo conocer El Comercio, alrededor de las 11:00 de la mañana comenzaron a llegar ciertos grupos de barras organizadas del cuadro victoriano y antes del mediodía ya se encontraban dentro del club. De hecho, incluso dentro de la cancha.

Alianza Lima separó de manera indefinida a 3 futbolsitas del plantel, tras la denuncia presentada en Argentina. (Foto: Alianza Lima)

Si bien los jugadores no estaban entrenando, sí se encontraban cerca de la zona de vestuario y los barristas pudieron acercarse a un grupo de ellos. Se pudo conocer que la confrontación fue principalmente hacia los tres implicados y otros jugadores nacionales. Mientras que a los internacionales los dejaron a un lado.