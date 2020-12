La reciente madrugada, un comunicado supuestamente de la autoría del Fondo Blanquiazul, circuló en redes. No pasó mucho tiempo para que los hinchas empiecen a cuestionar el contenido del presunto pronunciamiento del grupo que preside la junta de acreedores del Alianza Lima.

A raíz de ello, El Comercio indagó y pudo conocer que dicho documento carece de veracidad. Si bien se espera algún anuncio público de parte del Fondo Blanquiazul, más ahora con la delicada situación que vive Alianza Lima, este aún no ha llegado.

Alianza Lima vive uno de los peores momentos de su historia, luego de perder 2-0 ante Sport Huancayo el fin de semana pasado y consumar su descenso a la Segunda División. Una de las primeras consecuencias ha sido el alejamiento del director deportivo de la entidad, Víctor Hugo Marulanda.

“Estoy pasando el informe. Yo siempre he dicho que trabajo por objetivos. Cuando uno no lo logra, es difícil. Tengo un contrato por varios años, así estaba estipulado el proyecto. Pero cuando llegas a estos momentos, es difícil. Tengo una reunión con el directorio, no debo seguir”, indicó el colombiano a Tiemp Extra, de GOLPERU.

Por otro lado, Marulanda también confirmó el reclamo ante la FPF por una supuesta falta al protocolo de parte de Wilmar Valencia. “Alianza está solicitando el reclamo. Es parte de la administración y del área legal, sé lo que sucedió, pero más no puedo decir, Alianza tiene un área que está trabajando en ello. (...) Si está dentro de lo legal, podría conseguirse que Alianza pueda quedarse en la Liga 1″, comentó.

El comunicado que circuló en redes sociales, supuestamente del Fondo Blanquiazul, es falso.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

GOL Luis Abram para el 3-1 de Vélez ante Deportivo Cali. (Fuente: DirecTV)