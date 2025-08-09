En la previa del partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, contó cómo eligió a Franco Navarro Mandayo para cargo de Gerente Deportivo, tras la salida de José Bellina.
“El único problema ahí es en saber cómo lo llamo a cada uno (Franco Navarro). Luego, créeme que esta fue una decisión que se ha tomado bastante consensuada. La búsqueda la estuve haciendo yo, personalmente he entrevistado a gente de afuera, de España, de Argentina, con personas en Perú”, expresó para L1 Max.
“Buscando el perfil que necesitábamos, muy similar al de ‘Cote’ probablemente, pero buscando algunas cosas adicionales de algunas funciones que vamos a encargar, que no existían antes, y dentro de eso, calzó Franco Navarro Mandayo”, agregó.
“Ahí tuve el primer reto, de hablar con Franco Enrique Navarro para preguntarle si tenía algún problema en trabajar con su hijo, porque para mí ese era el tema”, aseveró.
“Ya había hecho una pre selección, 2-3 personas, vi gente que no podía calzar, pero lo que más me cuadró fue Franco Navarro Mandayo, y le dije a Franco Enrique si estaría dispuesto y me dijo: ‘Por supuesto, al margen de ser mi hijo, es un gran profesional. Estoy totalmente dispuesto’”, finalizó.
