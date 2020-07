Los fanáticos de Alianza Lima recuerdan a Gustavo Costas. Muchos lo hacen con cariño y otros con desprecio. El entrenador argentino logró salir campeón con los blanquiazules en las temporadas 2003 y 2004 y venció a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2009 en uno de los partidos más recordados del club.

A pesar de levantar los título y dejar una buena impresión desde lo futbolístico, muchos lo tildan de ‘ladrón’ debido a que en los últimos meses de su labor (2011), salieron acusasiones de algunos socios blanquiazules.

En conversación con el semanario “Azul y Blanco”, Costas se defendió de las acusaciones:

“A mí la U. de Chile me daba 850 mil dólares para todo el cuerpo técnico y Alianza Lima solo me daba 250 mil dólares. Si yo quisiera robar ¿Voy a ir a robar donde me dan 250? Si fuera tanto por la plata me quedaba en Chile. Yo cuando regresé no había ni un peso en Alianza. La gente solo habla, hay mucha envidia. Fui a un equipo que me daba tres veces menos. Duele que digan eso. Yo sé lo que hice por Alianza. No había ni un puto peso. Después fueron generando dinero. ¿Qué hicieron con la plata? No sé, yo era entrenador. La gente habla, pero no sabe nada”, explicó Costas.

Tras ser consultado sobre si sabía de los problemas en los que estaba metido Guillermo Alarcón, dijo:

“Yo no puedo hablar lo que hacía él. Además tengo entendido que fue preso por otras cosas y no por casos de corrupción en Alianza”.

“Yo siempre a los clubes donde voy, tengo buenas relaciones con los directivos, sino tengo una buena relación, no dirijo en un club. Cuando Carlos Franco pierde las elecciones le dije, si perdiste yo me voy porque tú me trajiste y él me dijo: ‘no quédate, tú eres el único que puedes salvar a Alianza porque el club estaba mal, no había plata, ni nada. Él me llevó a conocer a Alarcón y por él lo conozco. Me dijo que era buena gente”, agregó.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Agenda Fútbol: conoce la agenda de los partidos para hoy sábado 4 de julio del 2020 | VIDEO