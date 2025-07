Erick Noriega se ha convertido en un pilar importante dentro del esquema del ‘Pipo’ Gorosito, el volante de 23 años, ha tenido grandes partidos ante rivales de alta jerarquía como Boca Juniors, Sao Paulo y Gremio. Debido a sus actuaciones, a despertado el interés en varios clubes del extranjero, sin embargo, él se lo toma con calma y busca ganar la Copa Sudamericana y Liga 1 con Alianza Lima.

“Hay muchas cosas que me ilusionan en Alianza. Creo que hay objetivos que me gustaría conseguir, ahorita tenemos el tema de la Sudamericana, tenemos el tema de la Liga 1, que me gustaría ser campeón, Dios mediante a final de año y tengo que estar enfocado en eso”, expresó Noriega en el programa de YouTube, Los Reba.

“Como nos dice ‘Pipo’: ‘Si nosotros jugamos como venimos jugando, podemos hacerle la competencia a cualquier equipo de Sudamérica’, creo que venimos teniendo buenas actuaciones en los partidos a nivel internacional”, agregó.

Posteriormente, habló sobre su sueño con Alianza. “Entre nosotros también hablamos -sobre gana la Copa Sudamericana-, en lo particular yo sueño con ser campeón de la Sudamericana, sé que si estamos enfocados y seguimos entrenando y jugando como lo venimos haciendo se puede lograr. Obviamente, no será nada fácil, será súper difícil, pero tenemos que seguir enfocados. Sería hermoso también campeonar”.

Finalmente, reveló a qué club le gustaría llegar. “A mí me gustaría jugar en Europa, obviamente, me gustaría jugar en Inglaterra, tengo el sueño de jugar en la Premier League, en el Liverpool, que es uno de los equipos que más me gusta y con esfuerzo sé que lo voy a poder lograr”