Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ambos jugadores sufrieron las lesiones durante el partido de Alianza Lima contra 2 de Mayo en Paraguay.
Por Redacción EC

Alianza Lima cayó en su visita a 2 de Mayo por la mínima diferencia y no es el único problema que Pablo Guede tendrá que afrontar en Lima.

¡Bajas para la revancha! Alianza Lima publicó el parte médico de Pavez y Viscarra, y no estarán ante 2 de Mayo
¡Bajas para la revancha! Alianza Lima publicó el parte médico de Pavez y Viscarra, y no estarán ante 2 de Mayo

