¡Bajas para la revancha! Alianza Lima publicó el parte médico de Pavez y Viscarra, y no estarán ante 2 de Mayo

Alianza Lima cayó en su visita a 2 de Mayo por la mínima diferencia y no es el único problema que Pablo Guede tendrá que afrontar en Lima.

El conjunto ‘íntimo’, además, tendrá que asumir el partido de vuelta con las bajas de Esteban Pavez y Guillermo Viscarra.

A través de las redes sociales Alianza Lima reveló el parte médico de los dos jugadores.

“Los estudios médicos posteriores confirmaron que el volante blanquiazul sufrió un esguince de primer grado al ligamento colateral interno de la rodilla izquierda”, informó sobre Pavez.

“El resultado muestra un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho”, aclaró con respecto a Viscarra.

Cabe resaltar que Alianza Lima y 2 de Mayo se verán las caras este miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva.