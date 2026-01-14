Luis Advíncula viene trabajando de la mejor manera en Alianza Lima y este miércoles cabe la posibilidad de que sea parte del once que saldrá frente a Unión de Santa Fe de Argentina.

El ‘Rayo’ fue parte de una de las alineaciones que probó el técnico Pablo Guede y no lo hizo nada mal.

En el posible once que saldrá a la cancha en su segundo partido por la Serie Río de la Plata que se disputa en Uruguay figuran: Viscarra; Advíncula, Zambrano, Garcés, Antoni; J. Castillo, Vélez, Cari; Cantero, E. Castillo y Guerrero.

Alianza continúa su pretemporada trabajando con intensidad en Montevideo. Su primer encuentro lo perdió frente a Independiente de Avellaneda por 2-1, por eso ahora el cuadro blanquiazul sale dispuesto a llevarse la victoria.

El partido contra Unión está programado para las 4:15 pm (hora peruana) y se podrá ver a través de ESPN en la plataforma Disney Plus en todo el territorio peruano.