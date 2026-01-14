Advíncula fue parte de una de las alineaciones que probó el profesor Pablo Guede.
Advíncula fue parte de una de las alineaciones que probó el profesor Pablo Guede.
Redacción EC
Redacción EC

viene trabajando de la mejor manera en Alianza Lima y este miércoles cabe la posibilidad de que sea parte del once que saldrá frente a Unión de Santa Fe de Argentina.

El ‘Rayo’ fue parte de una de las alineaciones que probó el técnico Pablo Guede y no lo hizo nada mal.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

En el posible once que saldrá a la cancha en su segundo partido por la que se disputa en Uruguay figuran: Viscarra; Advíncula, Zambrano, Garcés, Antoni; J. Castillo, Vélez, Cari; Cantero, E. Castillo y Guerrero.

En qué canal se puede ver Alianza Lima vs. Unión por fecha 2 de Serie Río de La Plata


Alianza continúa su pretemporada trabajando con intensidad en Montevideo. Su primer encuentro frente a Independiente de Avellaneda por 2-1, por eso ahora el cuadro blanquiazul sale dispuesto a llevarse la victoria.

El partido contra Unión está programado para las 4:15 pm (hora peruana) y se podrá ver a través de ESPN en la plataforma Disney Plus en todo el territorio peruano.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC