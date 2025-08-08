Sporting Cristal ha reforzado su medicampo con la llegada de Cristian Benavente . El fichaje se confirmó este viernes, previa conferencia de prensa de la presentación de los nuevos jugadores del plantel rimense en La Florida.

El volante nacional viene de jugar en el Gloria Buzau de la Liga II de Rumanía. Vestirá su cuarta camiseta en el fútbol peruano, luego de su paso por Alianza Lima, César Vallejo y Sport Boys.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026″, destacó la entidad celeste en redes sociales.

¡Bienvenido al Rímac, Cristian!



Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 💪#SaludBenavente#FuerzaCristal pic.twitter.com/CWak56c4lP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 8, 2025

Sporting Cristal reforzó su defensa con Miguel Araujo y Luis Abram antes del arribo de Benavente. Además de estos refuerzos se espera el arribo de un delantero central extranjero.