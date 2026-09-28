Un hecho lamentable se registró en la Copa Perú 2026. El partido entre ADA Cajabamba y Asociación Deportiva El Combe FC, correspondiente a la tercera fecha de la Etapa Nacional, terminó de manera abrupta luego de que un futbolista del conjunto visitante golpeara al árbitro principal tras recibir la tarjeta roja.

El encuentro se disputaba en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba y había terminado 1-1 en el marcador. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por el incidente ocurrido en los minutos finales.

Jugador de El Combe FC golpeó al árbitro

Todo ocurrió inmediatamente después del gol del empate de Jorge “Chiquiño” Vásquez, quien marcó un espectacular tiro libre para El Combe FC en los minutos finales del compromiso.

Luego de la igualdad, el árbitro decidió expulsar a un jugador de El Combe FC. El futbolista reaccionó de manera violenta ante la decisión y propinó un golpe de puño al juez principal.

La agresión generó un momento de tensión sobre el terreno de juego y llevó al árbitro a dar por terminado el partido de manera inmediata, sin que se pudieran disputar los minutos restantes.

ADA Cajabamba y El Combe FC empataron 1-1

Antes del incidente, el encuentro había tenido un desenlace igualmente intenso. Josimar Serrato puso en ventaja a ADA Cajabamba desde el punto penal y parecía darle los tres puntos al cuadro local.

Sin embargo, El Combe FC reaccionó en la recta final y encontró el empate por intermedio de Jorge “Chiquiño” Vásquez. El futbolista ejecutó un tiro libre y consiguió marcar el 1-1, desatando la celebración del conjunto visitante.

Poco después llegó la expulsión y la posterior agresión al árbitro, por lo que el encuentro terminó de forma abrupta.

¿Qué ocurrió en ADA Cajabamba vs. El Combe FC?

El partido correspondió a la Fecha 3 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 y se disputó el 27 de septiembre en el Estadio Germán Contreras Jara.

El marcador terminó igualado 1-1, pero el episodio protagonizado por el jugador expulsado marcó el cierre del encuentro y podría generar consecuencias disciplinarias para el futbolista y su club, de acuerdo con las decisiones que adopten las autoridades correspondientes.