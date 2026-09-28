Por Redacción EC

Un hecho lamentable se registró en la Copa Perú 2026. El partido entre ADA Cajabamba y Asociación Deportiva El Combe FC, correspondiente a la tercera fecha de la Etapa Nacional, terminó de manera abrupta luego de que un futbolista del conjunto visitante golpeara al árbitro principal tras recibir la tarjeta roja.

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