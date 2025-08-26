El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, informó que el club presentó un documento a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. En este escrito, el club crema denuncia actos de provocación de Alianza Lima durante el clásico jugado en el estadio Monumental.
MIRA: Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol
Velazco explicó que Universitario dio todas las facilidades para que la delegación de Alianza Lima se sienta cómoda y segura en su visita. Sin embargo, señaló que la respuesta fueron provocaciones hacia la hinchada local, lo que generó malestar en la institución.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El comunicado del club también resalta que la rivalidad deportiva debe mantenerse únicamente en el campo de juego. Además, pide que el respeto y el juego limpio sean las bases para que los clásicos se vivan como un espectáculo seguro para todos los asistentes.
Finalmente, Universitario reafirma su compromiso con un fútbol responsable y respetuoso, en beneficio de sus hinchas y del deporte peruano en general. Velazco cerró su mensaje con un “¡Y Dale U!”, como muestra de respaldo al club y a su hinchada.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega: así informa la prensa brasileña sobre su inminente fichaje por Gremio de Porto Alegre
- Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso