El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, informó que el club presentó un documento a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. En este escrito, el club crema denuncia actos de provocación de Alianza Lima durante el clásico jugado en el estadio Monumental.

Velazco explicó que Universitario dio todas las facilidades para que la delegación de Alianza Lima se sienta cómoda y segura en su visita. Sin embargo, señaló que la respuesta fueron provocaciones hacia la hinchada local, lo que generó malestar en la institución.

El comunicado del club también resalta que la rivalidad deportiva debe mantenerse únicamente en el campo de juego. Además, pide que el respeto y el juego limpio sean las bases para que los clásicos se vivan como un espectáculo seguro para todos los asistentes.

Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el Clásico. @Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas.… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) August 26, 2025

Finalmente, Universitario reafirma su compromiso con un fútbol responsable y respetuoso, en beneficio de sus hinchas y del deporte peruano en general. Velazco cerró su mensaje con un “¡Y Dale U!”, como muestra de respaldo al club y a su hinchada.

